Более 20 российских спортсменов принимали запрещенные WADA препараты с согласия UKAD

06.04.18 13:21

© РИА Новости. Павел Лисицын

6 апреля. Interfax-Russia.ru - Британское антидопинговое агентство UKAD разрешило 22 российским спортсменам принимать для терапии препараты, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством (WADA), всего с запросами о терапевтических исключениях в 2017 году обратились 98 спортсменов из РФ, заявил в пятницу глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус.

"Количество обращений по терапевтическим исключениям в последнее время и увеличилось. В 2017 году поступило 98 запросов на терапевтические исключения. 33 передано на рассмотрение в UKAD. Остальные не были переданы, потому что, либо не соответствовали по форме, либо там не требовалось исключения. Из них одобрено 22 обращения и отказано по 10. На рассмотрении - одно", - сказал Ю.Ганус в эфире радиостанции "Говорит Москва".