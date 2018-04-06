Сочи в 2017 году посетили более 6 млн туристов

06.04.18 13:30

© РИА Новости. Владимир Песня

6 апреля. Interfax-Russia.ru - Сочи в 2017 году посетили 6,4 млн человек, в 2018 году власти ожидают такой же турпоток, сообщил журналистам в пятницу замглавы города-курорта Сергей Юрченко.

"В 2017 году курорт посетили 6,4 млн человек. В 2018 году ожидаем столько же. Мы рассчитываем, что помимо крупных отелей будут заселяться небольшие средства размещения. И, соответственно, мы надеемся, что сохраним это же турпоток, не меньше. Сейчас сложно сказать, будет ли больше", - сказал он.

Генеральный директор туроператора "Библио Глобус" Ирина Костенко сообщила, что компания в 2017 году отправила в Краснодарский край около миллиона туристов. По ее словам, почти все крупные туроператоры работают на рынке выездного туризма. И только около 13% из них ориентируются на российские курорты. "В 2018 году мы хотим увеличить число клиентов нашей компании, которые едут в Сочи, на 30% по сравнению с прошлым годом", - сказала И.Костенко.

Она подчеркнула, что качество сервиса в Сочи выросло, но есть проблема высоких цен.

"Сейчас отдыхать в Сочи не хуже, чем в Турции. Однако ценовая составляющая, конечно, уступает турецким курортам. Но мы стараемся решать эту проблему вместе с руководством города", - добавила И.Костенко.