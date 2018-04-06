Тулеев, в случае избрания, сможет пробыть спикером кузбасского парламента до начала июля

06.04.18 13:35

© РИА Новости. Михаил Климентьев

6 апреля. Interfax-Russia.ru - Срок работы Амана Тулеева, в случае его избрания председателем Совета народных депутатов Кемеровской области (СНДКО), составит около трех месяцев - до конца полномочий текущего созыва.

По данным сайта СНДКО, депутатский корпус 4 созыва был сформирован в 2013 году сроком на пять лет, то есть до 2018 года.

"По окончанию созыва, в сентябре, будут проведены выборы депутатов, на которых также будет выбран новый председатель. До конца текущего созыва депутаты должны провести еще четыре сессии, последняя - в начале июля. После чего они уйдут на каникулы", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе СНДКО в пятницу.

Как сообщалось, вице-спикер Сергей Неверов раскритиковал идею своих коллег, которые направили обращение к врио губернатора региона Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение А.Тулеева на должность главы регионального парламента. Под обращением подписались семь депутатов Госдумы от Кемеровской области.

В пресс-службе обладминистрации Кузбасса агентству отказались прокомментировать данное обращение.

Председатель совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын также отказался дать комментарий по поводу возможного назначения А.Тулеева на его пост.