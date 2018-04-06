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06.04.18 13:35
Тулеев, в случае избрания, сможет пробыть спикером кузбасского парламента до начала июля
По данным сайта СНДКО, депутатский корпус 4 созыва был сформирован в 2013 году сроком на пять лет, то есть до 2018 года.
"По окончанию созыва, в сентябре, будут проведены выборы депутатов, на которых также будет выбран новый председатель. До конца текущего созыва депутаты должны провести еще четыре сессии, последняя - в начале июля. После чего они уйдут на каникулы", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе СНДКО в пятницу.
Как сообщалось, вице-спикер Сергей Неверов раскритиковал идею своих коллег, которые направили обращение к врио губернатора региона Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение А.Тулеева на должность главы регионального парламента. Под обращением подписались семь депутатов Госдумы от Кемеровской области.
В пресс-службе обладминистрации Кузбасса агентству отказались прокомментировать данное обращение.
Председатель совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын также отказался дать комментарий по поводу возможного назначения А.Тулеева на его пост.
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