Московский планетарий и Яндекс создали космическую навигацию по Москве

06.04.18 14:09

© РИА Новости. Евгений Биятов

6 апреля. Interfax-Russia.ru - Московский планетарий и Яндекс.Карты ко Дню космонавтики подготовили проект, рассказывающий о местах в столице, посвященных космической теме.

Подборка 12-ти мест будет доступна в мобильном приложении Яндекс.Карты и по адресу yandex.ru/maps с 9 апреля, отмечается в пресс-релизе планетария, поступившем в "Интерфакс" в пятницу.

"Идея создать космическую навигацию по городу возникла у сотрудников Московского планетария давно, а команда Яндекса помогла нам ее реализовать", - цитирует пресс-служба директора по маркетингу и рекламе планетария Юлию Ким.

"Нам очень важно находиться в постоянном диалоге с аудиторией, привлечь ее в музеи, обратить внимание людей на достижения России в области освоения космоса, заинтересовать наукой", - отметила она.

В список памятных мест вошли Музей космонавтики, Буран на ВДНХ, станция Марс-Тефо, памятник Лайке, квартира Сергея Королева в Останкино и др.