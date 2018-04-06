Существенный спад заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге ожидается через две недели - власти

06.04.18 14:22

© РИА Новости. Александр Кондратюк

6 апреля. Interfax-Russia.ru - Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Санкт-Петербурге постепенно снижается.

Как сообщила журналистам в пятницу замглавы городского комитета по здравоохранению Татьяна Засухина, пик обращений в больницы пришелся на 12 марта, с 19 марта началось медленное снижение числа заболевших.

"На понедельник у нас порядка 12 тысяч обращений. Думаю, что на следующей неделе мы получим следующее снижение обращаемости, а через неделю ситуация должна выпрямиться", - сказала она.

По ее словам, в Петербурге среди заболевших преобладают ОРВИ, также регистрируется вирус гриппа В.

"Мы хорошо вакцинировались. Этим мы защитились от "свиного гриппа". У нас максимум два летальных исхода непривитых людей от гриппа H1N1. Образцы материала сейчас исследуются, но по клинике это "свиной грипп". Его скоротечность не позволила их спасти даже при высококвалифицированной помощи", - отметила Т.Засухина.

Она добавила, что погибшие - 38-летний мужчина и 48-летняя женщина, которые имели сопутствующие заболевания и осложнения.

В четверг вице-губернатор Анна Митянина сообщила о двух жертвах гриппа в Петербурге.