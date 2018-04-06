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06.04.18 14:46
Памятник погибшим силовикам установят в Екатеринбурге
"Мемориал будет посвящен сотрудникам МВД, ФСБ, ФСИН, МЧС и прокуратуры, погибшим при исполнении долга в борьбе с преступностью и терроризмом", - говорится в сообщении.
Подобные памятники героям-силовикам уже созданы в нескольких городах России, в том числе в Москве, Смоленске и Челябинске.
Созданием комплекса займется скульптор Александр Самвел. Он является автором проекта мемориала "Солдатам правопорядка", который был открыт в Челябинске пять лет назад.
Архитектурный ансамбль будет состоять из бронзовой скульптуры Архангела Михаила. Она будет окружена шестью стелами, на которых будут написаны имена героев. В центре композиции разместится гранитный пьедестал с постаментом.
С инициативой о создании памятника выступили главное управление МВД России по Свердловской области и региональная общественная организация ветеранов ОВД и внутренних войск. Их поддержал губернатор региона Евгений Куйвашев, он подписал распоряжение о создании специальной комиссии по разработке проекта и определению места размещения монумента.
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