Содержание хлора в питьевом источнике Озерска не превышено - власти города

06.04.18 15:04

© РИА Новости. Александр Кряжев

6 апреля. Interfax-Russia.ru - Пробы воды в питьевом источнике Озерска (ЗАТО Челябинской области) озере Иртяш показали, что в ней нет хлора, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе администрации города в пятницу.

"После сообщений о сбросах химических веществ в Кыштыме, мы в срочном порядке сделали анализ воды в нашем питьевом источнике, хлора в ней нет. Мониторинг будет продолжаться постоянно. Также пробы воды будут отправлены в специализированную лабораторию, которая сможет определить, есть ли в воде полихлорированные дифенилы", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что в пятницу в администрации состоялось заседание городской комиссии по чрезвычайно ситуации с участием представителе водоканала Кыштыма.

Принято решение постоянно мониторить воду озера Большая Нанога, которое притоками соединено с кыштымским озером Сазонов и озером Иртяш.

По сведениям Кыштымского водоканала, в иловых отложениях возле сточных труб городской канализации содержание полихлордифенила превышено в 430 тыс. раз. Источник агентства в водоканале сообщил, что замеры показывают на возможную причастность к сбросу исправительной колонии в Кыштыме.

"Мы провели замеры на всех предприятиях, превышение показано на выходе с труб колонии", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь министр общественной безопасности области Евгений Савченко сообщил агентству, что в настоящее время создана совместная рабочая группа с участием представителей обоих муниципалитетов и узких специалистов.

"Главная задача - установить источник сброса и не допустить попадания вредных веществ в водоемы. Как заверили нас руководители водоканала и администрации Кыштыма, питьевая вода в городе соответствует нормативам по содержанию химических элементов", сказал министр.

Он также добавил, что особый контроль будет налажен в период половодья, когда могут "всколыхнуться" иловые отложения.