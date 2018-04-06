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06.04.18 15:44

У российских границ пытаются разжечь старые и возбудить новые конфликты - Путин

© РИА Новости. Сергей Гунеев
6 апреля. Interfax-Russia.ru - Вблизи российских границ предпринимаются попытки разжечь старые и возбудить новые конфликты на постсоветском пространстве, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вблизи наших границ наращивается военный потенциал НАТО, предпринимаются попытки притормозить интеграционные процессы с участием России, спровоцировать новые и поджечь старые конфликты на постсоветском пространстве и соседних регионах с Россией", - сказал В.Путин на заседании Совета безопасности РФ.

Он также отметил, что переоснащение пограничников и другие принятые меры стабилизировали обстановку в приграничных районах и снизили риск проникновения на территорию России международных террористов и экстремистов.

"Укомплектованность пограничных подразделений вооружением и техникой доведена до 80%, а доля современных образцов выросла с 10%, как это было в 2003 году..., до 54% в 2017 году", - сказал В.Путин.

Он добавил: "В целом принятые меры позволили стабилизировать обстановку в приграничных районах, снизить риск проникновения на нашу территорию международных террористов, экстремистов, повысить эффективность борьбы с трансграничной преступностью".

Наряду с этим президент заявил, что в вопросе разграничения морских пространств, в том числе внешних границ континентального шельфа страны, необходимо действовать аргументировано, твердо отстаивая национальные интересы России.

"Важно продолжить последовательную, кропотливую работу по международно-правовому оформлению государственной границы и разграничению морских пространств, в том числе внешней границы континентального шельфа России. Действовать здесь нужно основательно, аргументировано, твердо отстаивая наши национальные интересы", - сказал В.Путин.

Он напомнил, что у России есть успешный опыт решения подобных задач. "Имею в виду международное признание в 2014 году права России на часть Охотского моря, которое ранее считалось открытым", - сказал президент РФ.

Президент РФ раскритиковал неэффективное использование бюджетных средств, выделяемых на развитие пограничной инфраструктуры.

"Обращаю внимание, что пока темпы строительства и реконструкции пунктов пропуска остаются низкими, уже построенные объекты долго не вводятся в эксплуатацию, а сроки развертывания автоматизированных комплексов и других технических средств часто затягиваются и переносятся", - сказал В.Путин.

При этом, как подчеркнул глава государства, "по данным органов прокуратуры, выделенные бюджетные средства далеко не всегда расходуются эффективно".

В связи с этим президент поручил проанализировать ход выполнения ФЦП "Государственная граница РФ" на 2012-2021 гг.

Кроме того, В. Путин считает необходимой ликвидацию избыточных барьеров на внутренних границах интеграционных объединений с участием РФ, но не в ущерб российскому бизнесу.

"С нашими коллегами по ОДКБ, ШОС, ЕврАзЭС речь должна идти о самом широком сотрудничестве: от обмена информацией до проведения совместных операций, а в перспективе - о создании целостной системы пограничной безопасности и стабильности на внешних рубежах, которые формирует наша страна", - сказал В.Путин.

По словам президента, "нужно постепенно снимать избыточные барьеры на внутренних границах интеграционных объединений, но делать это нужно аккуратно, не в ущерб интересам страны, нашего бизнеса и безопасности граждан РФ".

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