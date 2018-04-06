Более 20 российских чиновников и бизнесменов включены в "черный список" Минфина США

06.04.18 16:08

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

6 апреля. Interfax-Russia.ru – Минфин США в пятницу объявил о том, что после консультаций с госдепартаментом американская администрация ввела санкции в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.

"Российское правительство действует непропорционально в пользу олигархов и правительственных элит. Российское правительство вовлечено в различную враждебную активность по всему земному шару, включая продолжающуюся оккупацию Крыма и разжигание насилия на восточной Украине, поддержку режима (президента Сирии Башара - ИФ) Асада материалами и оружием, так что он может бомбить собственных граждан; пытается подорвать западные демократии и ведет враждебную киберактивность", - говорится в заявлении главы минфина Стивена Мнучина в обоснование введенных санкций.

В частности, в "черный список" попали: председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов и член правления "СИБУРа" Кирилл Шамалов.

Наряду с ними в список включены: губернатор Тульской области Алексей Дюмин, который ранее занимал должность заместителя министра обороны РФ; председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер; гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов; член правления "СИБУРа" Кирилл Шамалов и ООО "Ладога Менеджмент", через которую К.Шамалов владеет долей в "СИБУРе"; предприниматель Игорь Ротенберг и связанные с ним компании ООО "Газпром бурение" и АО "ЭнПиВи Инжиниринг"; статс-секретарь, зампред ЦБ РФ Александр Торшин; Олег Дерипаска и его основные активы En+ и "РусАл". Машиностроительные активы "Базового Элемента" Олега Дерипаски - группа "ГАЗ" и "Русские машины – также попали в "черный список"; в "черном списке" и другой крупный акционер "РусАла" - Виктор Вексельберг.

Кроме того, в список включены глава Роскомнадзора Александр Жаров; секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, директор Росгвардии Виктор Золотов; глава Газпромбанка (ГПБ) Андрей Акимов и глава ВТБ Андрей Костин; также в "черный список" включен банк "Российская финансовая корпорация" (РФК-банк), подконтрольный "Рособоронэкспорту".