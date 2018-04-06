Минпромторг обещал увеличить поддержку подпавших под санкции США российских компаний

06.04.18 16:24

© РИА Новости. Александр Гальперин

6 апреля. Interfax-Russia.ru - Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров обещал увеличить поддержку подпавших под санкции США российских компаний.

"Российские компании, которые подпали под санкции, будем еще больше поддерживать", - заявил он журналистам.

Комментируя вопрос, как новые санкции со стороны США скажутся на подпавших под них российских компаниях, министр сказал, что этот вопрос в первую очередь необходимо задавать "коллегам", против которых ввели эти санкции".

"Могу сказать одно, что были некоторые прецеденты ранее по введенным санкциям против российских компаний, и некоторые банки, некоторые потребители пытались максимально устраниться от использования продукции этих компаний", - отметил Д.Мантуров. Он подчеркнул, что в Минпромторге такого подхода не приемлют и намерены за это "жесточайше наказывать". Наказание будет административным, добавил он.

"Это просто, по меньшей мере, непатриотично, раз, а, во-вторых, экономически мы этого делать не позволим", - заявил глава Минпромторга.

Он отметил, что в министерстве не могут отвечать за внешний периметр, так как ограничить иностранных контрагентов нельзя. "Но что касается внутри страны, если кто-то будет реагировать и смотреть на таблички, против кого там вводятся санкции, мы тоже так же будем относиться к этим структурам", - сказал Д.Мантуров.

"Поэтому такими глупостями даже не надо заниматься и думать об этом", - заключил глава промышленного ведомства.