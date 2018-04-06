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06.04.18 16:27
Суд на Украине арестовал капитана крымского сейнера "Норд" с возможностью внесения залога
"Стража с залогом. Адвокаты внесут", - сказала "Интерфаксу" представитель компании-владельца сейнера - керченского рыбколхоза имени Первого мая - Анна Шевелева.
Сумму она не назвала.
Один из защитников уточнил "Интерфаксу", что суд постановил арестовать капитана до 31 мая.
По данным украинских СМИ, прокурор ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 35,24 тыс. гривен (около $1,35 тыс.).
Капитана судна доставили из Бердянска в Херсон 4 апреля. В четверг, 5 апреля, заседание по избранию ему меры пресечения не состоялось, по версии украинской прокуратуры, из-за плотного графика судьи. Заседание перенесли на пятницу, 6 апреля.
Капитану сейнера вменяют часть 2 статьи 332-1 УК Украины ("нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны"), которая наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
Остальным членам экипажа - часть 2 статьи 204 КоАП Украины ("незаконное пересечение границы", санкция - штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста). Административные протоколы в пятницу рассматривает суд Мариуполя.
Госпогранслужба Украины задержала сейнер с 10 членами экипажа, в числе которых и женщина-повар, 25 марта.
"Норд" (порт приписки - Керчь, флаг России) вышел из Керчи в Азовское море 24 марта в составе колонны российских судов для промысла тюльки.
Сейнер арестован по решению суда, находится в порту Бердянска в Запорожской области Украины.
Российское внешнеполитическое ведомство требует от Киева немедленно отпустить экипаж "Норда", заявляет о его невиновности.
Крымское управление ФСБ возбудило уголовное дело в отношении сотрудников Госпогранслужбы Украины по параграфу "а" части 2 статьи 211 УК РФ ("угон водного транспорта, совершенный группой лиц по предварительному сговору", санкция статьи - от 7 до 12 лет лишения свободы).
Крым вошел в состав России четыре года назад после регионального референдума о статусе полуострова. Абсолютное большинство крымчан получили российские паспорта, сохранив и украинские документы. Украина не признает результаты референдума, считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
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