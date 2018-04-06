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В Госдуме считают, что новые санкции США лишь ухудшат отношения двух стран

© РИА Новости. Владимир Федоренко
6 апреля. Interfax-Russia.ru - Продолжение санкционной политики со стороны США в отношении России не даст ожидаемого Вашингтоном эффекта, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой ("Единая Россия").

"Новый санкционный список США, направленный против граждан России и российских компаний, - это злой и бессмысленный шаг в никуда. Этот способ воздействия на Россию никогда не даст результатов, а приведет лишь к ухудшению и без того непростых отношений", - цитирует представителя руководства Госдумы его пресс-служба.

По словам П.Толстого, "попытка со стороны США диктовать свою волю нашей стране, разговоры о необходимости платить за самостоятельную и суверенную политику обречены на политические и дипломатическое фиаско".

В свою очередь председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Россия даст адекватный ответ на новые санкции США.

"Для очередного расширения санкций США не было никаких вразумительных причин или объяснимых оснований. Это проявление оголтелой антироссийской истерии, развернутой в Соединенных Штатах и успешно экспортируемой ими на Европейский континент. Плюс Вашингтон продолжает использовать санкционный инструмент для обеспечения конкурентного преимущества американских компаний на мировых рынках", - сказал Л.Слуцкий журналистам в пятницу.

По его словам, все это только углубляет пропасть в российско-американских отношениях.

"Уверен, что новые попытки санкционного давления и на российскую политику, и на деловые круги обречены на провал. И нисколько не сомневаюсь, что Россия как и во всех предыдущих случаях ответит адекватно", - подчеркнул политик.

Как сообщалось, Минфин США в пятницу объявил о том, что после консультаций с госдепартаментом американская администрация ввела санкции в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.

"Российское правительство действует непропорционально в пользу олигархов и правительственных элит. Российское правительство вовлечено в различную враждебную активность по всему земному шару, включая продолжающуюся оккупацию Крыма и разжигание насилия на восточной Украине, поддержку режима (президента Сирии Башара - ИФ) Асада материалами и оружием, так что он может бомбить собственных граждан; пытается подорвать западные демократии и ведет враждебную киберактивность", - говорится в заявлении главы Минфина Стивена Мнучина в обоснование введенных санкций.

"Российские олигархи и элиты, которые получали выгоду от этой коррумпированной системы, больше не смогут избегать последствий дестабилизирующей активности их правительства", - отметил С.Мнучин.

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