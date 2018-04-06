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06.04.18 16:48
Совбез РФ обсудил повышение эффективности использования средств, выделяемых на обустройство границы
"Необходимо повысить результативность Государственной Погранкомиссии, которую возглавляет зампред правительства (Дмитрий) Рогозин. Работа проводится в этом плане большая, но, в том числе, говорили о повышении эффективности использования финансовых средств, которые государство выделяет", - сказал Н.Патрушев журналистам по итогам заседания Совбеза РФ.
В ходе заседания, в том числе, обсуждался вопрос обустройства госграницы.
"Несмотря на то, что не вся граница оборудована, не все средства, которые выделялись, были израсходованы", - сказал Н.Патрушев.
По его словам, в связи с этим предстоит провести большую работу.
"Я думаю, государственная пограничная комиссия с этим успешно справится", - сказал Н.Патрушев.
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