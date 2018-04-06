Совбез РФ обсудил повышение эффективности использования средств, выделяемых на обустройство границы

06.04.18 16:48

© РИА Новости. Сергей Гунеев

6 апреля. Interfax-Russia.ru - Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил о необходимости повышения эффективности деятельности Погранкомиссии.

"Необходимо повысить результативность Государственной Погранкомиссии, которую возглавляет зампред правительства (Дмитрий) Рогозин. Работа проводится в этом плане большая, но, в том числе, говорили о повышении эффективности использования финансовых средств, которые государство выделяет", - сказал Н.Патрушев журналистам по итогам заседания Совбеза РФ.

В ходе заседания, в том числе, обсуждался вопрос обустройства госграницы.

"Несмотря на то, что не вся граница оборудована, не все средства, которые выделялись, были израсходованы", - сказал Н.Патрушев.

По его словам, в связи с этим предстоит провести большую работу.

"Я думаю, государственная пограничная комиссия с этим успешно справится", - сказал Н.Патрушев.