Паводковая обстановка осложнилась в десяти районах Волгоградской области, подтоплено уже 44 населенных пункта

06.04.18 17:03

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6 апреля. Interfax-Russia.ru - Количество населенных пунктов в Волгоградской области, подтопленных в результате паводка, увеличилось до 44, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.

"В результате резкого повышения среднесуточных температур воздуха и обильного снеготаяния на территории Волгоградской области, по состоянию на 16.00 мск 06.04.2018г., в 10 муниципальных образованиях: Еланском, Кумылженком, Фроловском, Киквидзенском, Урюпинском, Ольховском, Иловлинском, Алексеевском, Новоаннинском районах и городском округе городе Михайловке - осложнилась паводковая обстановка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что частично подтоплены 44 населенных пункта, более 2,8 тыс. придворовых территорий, где проживают 3,2 тыс. человек. В связи с резким повышением температуры воздуха в Еланском муниципальном районе уровень воды в реке Терса превысил опасные отметки.

Ранее сообщалось, что в среду на всей территории Волгоградской области в связи с паводком введен режим ЧС, подтоплено 40 населенных пунктов.

В регионе развернуто 15 пунктов временного размещения общей вместимостью 3105 человек, где находятся 33 человека. Еще 105 эвакуированных жителей подтопленных территорий остались у родственников.