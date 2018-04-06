Приволжский полпред опровергает возможность изготовления отравляющих веществ в саратовских Шиханах

06.04.18 17:06

© РИА Новости. Михаил Климентьев

6 апреля. Interfax-Russia.ru - Международные эксперты и ОЗХО знают, что в Саратовской области нет химического оружия, но стыдливо об этом молчат, заявил полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

"В Шиханах объект, который упоминается в докладе британской разведки, - Государственный научно-исследовательский органической химии и технологий. Там никогда не хранилось и не производилось химического оружия", - сказал М.Бабич журналистам в пятницу.

По его словам, "на этом объекте проводились и проводятся работы по ликвидации объектов органической химии, агрохимикатов, пестицидов и другие работы в интересах народного хозяйства".

"Об этом очень хорошо известно нашим коллегам из ОЗХО. И вызывает недоумение тот факт, что, многократно бывая в Российской Федерации, бывая на всех наших объектах - в том числе, кстати, и господин Узюмджю, генеральный директор ОЗХО, - 4 апреля на генеральной сессии в Гааге стыдливо промолчали о том, что они об этом прекрасно знали, что никакого химического оружия на этих объектах нет. А там, где оно было, оно полностью уничтожено", - подчеркнул М.Бабич.

По словам полпреда, данный факт подтверждает, что на РФ оказывается большое давление.

"Конечно, все это в очередной раз подтверждает и масштаб провокации в отношении Российской Федерации, и огромное давление на международных чиновников, которое оказывают сегодня и Британия, и ее международные союзники", - заключил М.Бабич.