Бесплатный Wi-Fi к началу ЧМ-2018 появится на 136 российских вокзалах

06.04.18 17:14

© РИА Новости. Александр Вильф

6 апреля. Interfax-Russia.ru - Услуга бесплатного Wi-Fi к старту Чемпионата мира по футболу 2018 в России станет доступна на 136 железнодорожных вокзалах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе РЖД.

"Услуга бесплатного беспроводного доступа в сеть Интернет к старту Чемпионата мира по футболу FIFA 2018T станет доступна на 136 железнодорожных вокзалах. В настоящее время ведутся работы по оборудованию Wi-Fi сетью и подключению ее к Интернету на 29 пригородных вокзалах и остановочных платформах в Московской, Ленинградской, Калининградской, Челябинской, Свердловской, Ростовской, Волгоградской областях, республике Татарстан и других регионах страны", - сообщили в пресс-службе.

Чтобы воспользоваться сервисом бесплатного Wi-Fi на вокзалах, пассажиру необходимо один раз пройти авторизацию - в дальнейшем его мобильное устройство будет автоматически подключаться к сети на любом вокзале, включенном в единую сеть Wi-Fi. К старту ЧМ-2018 добавится возможность авторизации по номеру билета на поезд, отметили в ведомстве.