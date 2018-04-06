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06.04.18 17:14

Бесплатный Wi-Fi к началу ЧМ-2018 появится на 136 российских вокзалах

© РИА Новости. Александр Вильф
6 апреля. Interfax-Russia.ru - Услуга бесплатного Wi-Fi к старту Чемпионата мира по футболу 2018 в России станет доступна на 136 железнодорожных вокзалах, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе РЖД.

"Услуга бесплатного беспроводного доступа в сеть Интернет к старту Чемпионата мира по футболу FIFA 2018T станет доступна на 136 железнодорожных вокзалах. В настоящее время ведутся работы по оборудованию Wi-Fi сетью и подключению ее к Интернету на 29 пригородных вокзалах и остановочных платформах в Московской, Ленинградской, Калининградской, Челябинской, Свердловской, Ростовской, Волгоградской областях, республике Татарстан и других регионах страны", - сообщили в пресс-службе.

Чтобы воспользоваться сервисом бесплатного Wi-Fi на вокзалах, пассажиру необходимо один раз пройти авторизацию - в дальнейшем его мобильное устройство будет автоматически подключаться к сети на любом вокзале, включенном в единую сеть Wi-Fi. К старту ЧМ-2018 добавится возможность авторизации по номеру билета на поезд, отметили в ведомстве.

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