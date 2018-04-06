|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
06.04.18 17:14
Бесплатный Wi-Fi к началу ЧМ-2018 появится на 136 российских вокзалах
"Услуга бесплатного беспроводного доступа в сеть Интернет к старту Чемпионата мира по футболу FIFA 2018T станет доступна на 136 железнодорожных вокзалах. В настоящее время ведутся работы по оборудованию Wi-Fi сетью и подключению ее к Интернету на 29 пригородных вокзалах и остановочных платформах в Московской, Ленинградской, Калининградской, Челябинской, Свердловской, Ростовской, Волгоградской областях, республике Татарстан и других регионах страны", - сообщили в пресс-службе.
Чтобы воспользоваться сервисом бесплатного Wi-Fi на вокзалах, пассажиру необходимо один раз пройти авторизацию - в дальнейшем его мобильное устройство будет автоматически подключаться к сети на любом вокзале, включенном в единую сеть Wi-Fi. К старту ЧМ-2018 добавится возможность авторизации по номеру билета на поезд, отметили в ведомстве.
|
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
Interfax-Russia.ru – Студенты МГУ выступили против размещения фан-зоны ЧМ-2018 рядом с главным зданием вуза. Руководство университета заявляет об отсутствии оснований для волнений.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket