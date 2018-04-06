Транспортная прокуратура рекомендует приостановить сертификат авиабезопасности аэропорта Нальчика из-за масштабных нарушений

06.04.18 17:21

© РИА Новости. Александр Кряжев

6 апреля. Interfax-Russia.ru - Инициированная Южной транспортной прокуратурой проверка аэропорта Нальчика выявила масштабные нарушения транспортной безопасности.

Южному МТУ Росавиации рекомендовано приостановить действие сертификата авиационной безопасности аэропорта, следует из акта проверки от 21 марта 2018 года, копия которого имеется в распоряжении "Интерфакса".

В состав комиссии входили, в том числе, представители Нальчикской транспортной прокуратуры, Ространснадзора, управления ФСБ.

Согласно документу, на взлетно-посадочной полосе (ВПП), на обеих рулежных дорожках и перроне имеются трещины асфальта шириной до 10 мм, выбоины и раковины глубиной более 25 мм с продуктами разрушения искусственного покрытия, есть участки шелушения покрытий.

Состояние спецтехники и аэродромных механизмов не соответствует рекомендуемым нормам. Кроме того, отсутствует техника для поддержания в эксплуатационном состоянии искусственных покрытий и проведения текущих ремонтов (в частности, подметально-вакуумная и ветровая машины, котел для варки битума, тележка для измерения коэффициента сцепления с устройством для автоматического считывания параметров).

На входе в административно-хозяйственные зоны двух контрольно-пропускных пунктов не работает досмотровая техника. Из-за отсутствия интраскопа за пограничной зоной нарушена технология досмотра пассажиров на международных авиалиниях (на момент проверки такие полеты не осуществлялись). По всему периметру аэропорта не работает охранная сигнализация.

"На указанные недостатки неоднократно обращалось внимание собственника аэропорта Маршенкулова М.З., но необходимых мер по их устранению до настоящего времени не принимается и средства на закупку технических средств не выделяется", - отмечается в акте.

Комиссия считает, что устранить все выявленные повреждения ВПП силами и средствами ООО "Аэрокомплекс" (управляющая компания аэропорта) в рамках текущего ремонта невозможно, требуется привлечь подрядную организацию.

Как сообщалось накануне, авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот" (MOEX: AFLT)) приостановила полеты в аэропорт Нальчика, так как считает небезопасным состояние аэродрома.