Жаров рассматривает включении его в санкционный список США как высокую оценку эффективности Роскомнадзора

06.04.18 17:30

© РИА Новости. Александр Натрускин

6 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава Роскомнадзора Александр Жаров прокомментировал внесение его в санкционный список США.

"Оцениваю это как высокоэффективную деятельность Роскомнадзора", - сказал А.Жаров "Интерфаксу" в пятницу.

В пресс-службе ведомства добавили, что "лицензионно-разрешительная и контрольно-надзорная деятельность ведется в плановом режиме на основании законов и иных нормативных правовых актов РФ".

"Включение руководителя Роскомнадзора в те или иные списки никак не повлияет на исполнение федеральной службой возложенных на нее полномочий", - сказали в пресс-службе.

"Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров воспринимает данные действия властей США как высокую оценку работы Роскомнадзора", - отметили в пресс-службе.

Минфин США в пятницу внес в санкционный список 17 российских госслужащих, в том числе главу Роскомнадзора Александра Жарова.