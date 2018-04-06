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Включение Золотова в санкционный список не имеет смысла, поскольку у него нет счетов за границей, заявляют в Росгвардии

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
6 апреля. Interfax-Russia.ru - Включение главы Росгвардии Виктора Золотова в санкционный список не будет иметь последствий, он не имеет счетов и активов за границей, сообщил "Интерфаксу" советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

"Все федеральные госслужащие, внесенные в новый санкционный список, не имеют ни недвижимости, ни активов, ни счетов на территории США и иностранных государств в целом. В этой связи какого-либо практического смысла санкции иметь не будут", - сказал А.Хиншейн.

"Включение директора Росгвардии в санкционный список никак негативно не скажется на работе ведомства и выполнении стоящих перед ним задач. Напротив, думаю, что это является стимулом для еще более эффективной работы, поскольку его включение в список воспринимаем как признание высокой эффективности Росгвардии", - добавил он.

Ранее в пятницу Минфин США опубликовал новый санкционный список. В него вошли 17 российских госслужащих. Помимо В.Золотова, в список также включены глава МВД РФ Владимир Колокольцев, глава Роскомнадзора Александр Жаров, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, депутат Госдумы РФ Владислав Резник, помощник президента РФ Евгений Школов, полпред президента РФ в ЮФО Владимир Устинов, начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Тимур Валиулин.

Кроме того, санкции введены против губернатора Тульской области Алексея Дюмина, директора Российского института стратегических исследований Михаила Фрадкова, начальника управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Олега Говоруна, председателя комитета по международным делам Совета Федерации Константина Косачева, сенатора РФ Сулеймана Керимова.

Минфин США объявил о том, что после консультаций с Госдепартаментом американская администрация ввела санкции в отношении семи российских бизнесменов, 12 компаний, 17 правительственных служащих РФ, а также против одной компании РФ по торговле оружием и связанного с ней банка.

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