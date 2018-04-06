Защита намерена допросить в суде 200 свидетелей по делу о гибели детей на Сямозере в Карелии

06.04.18 17:41

© РИА Новости. Максим Блинов

6 апреля. Interfax-Russia.ru - Петрозаводский городской суд в понедельник, 9 апреля, начнет рассмотрение уголовного дела о гибели 14 детей на Сямозере летом 2016 года, защита намерена допросить 200 свидетелей, сообщил "Интерфаксу" адвокат Михаил Шогин в пятницу.

"Первое заседание по существу назначено на понедельник, 9 апреля. В деле 150 томов. Мы планируем пригласить 200 свидетелей", - рассказал М.Шогин, представляющий интересы заместителя карельского управления Роспотребнадзора Людмилы Котович.

Обвинения по делу о гибели детей в Карелии были предъявлены директору ООО "Парк-Отель "Сямозеро" Е.Решетовой, начальнику лагеря Вадиму Виноградову, инструкторам лагеря Валерию Круподерщикову и Павлу Ильину, а также руководителю Роспотребнадзора Карелии Анатолию Коваленко и его заместителю Л.Котович.

Расследование уголовного дела завершилось в мае в 2017 года.

Трагедия на Сямозере произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей.

СК РФ возбудил уголовные дела.

Должностные лица регионального управления Роспотребнадзора обвиняются по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность), а руководитель и сотрудники лагеря в зависимости от роли каждого - в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 238, ст. 125 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, оставление в опасности).

Потерпевшими по уголовному делу признаны 57 лиц, в качестве свидетелей допрошено более 1,5 тыс. человек, 500 из которых являются несовершеннолетними.

В экспертных учреждениях Москвы, Петербурга и Карелии произведено более 90 судебных экспертиз. Проанализировано более тысячи нормативно-правовых актов, законов и международных актов, которые позволили дать юридическую оценку произошедшему.