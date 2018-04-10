Глава Роскомнадора не видит необходимости в досудебной блокировке мессенджера Telegram

09.04.18 14:26

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что нет смысла просить о досудебной блокировке Telegram.

"А смысл?" - ответил он на соответствующий вопрос журналистов в понедельник.

Отвечая на вопрос, что ждет остальные мессенджеры, чиновник предложил не забегать вперед.

"Давайте есть слона по частям. Сейчас мы подали иск... и будем ждать решения суда. Пока на этом все... определенная последовательность действий, мы действуем последовательно. Если вы посмотрите закон, там не наше решение, мы исполняем решение другого органа", - пояснил А.Жаров.

Он также считает, что мессенджер Telegram лукавит, когда говорит о невозможности передать ключи шифрования ФСБ, технически это возможно, утверждает глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"В соответствии с заявлением юристов, которые их (Telegram) сопровождают, они говорят, что не будут соблюдать требования закона. Говорят о том, что это невозможно. На самом деле в этом есть определенная доля лукавства. Потому что - что касается нешифрованных чатов, то специалисты в публичной плоскости говорили, что предоставление ключей возможно", - заявил А.Жаров.