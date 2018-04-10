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09.04.18 12:08
Транспортная прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в аэропорту Кургана
Отмечается, что существенные нарушения законодательства свидетельствуют о "недостаточной защищенности аэропорта от пожаров".
Как сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе курганской транспортной прокуратуры, проверка была проведена в конце 2017 года.
"Проверка показала, что в нарушение требований закона охранники службы авиационной безопасности допущены к работе в аэровокзале без прохождения обучения мерам пожарной безопасности, на путях эвакуации несанкционированно размещены емкости с краской, на огнетушители, размещенные в здании аэровокзала, отсутствуют паспорта завода-изготовителя, выявлены неисправные огнетушители", - говорится в пресс-релизе ведомства.
Курганская транспортная прокуратура внесла перевозчику представление об устранении нарушений.
Согласно сообщению, ответственное за пожарную безопасность в аэропорту Курган должностное лицо привлечено к административной ответственности.
В свою очередь в пресс-службе аэропорта агентству сообщили, что "по итогам проведенной в декабре прокурорской проверки, все выявленные нарушения устранены".
Кроме того, в аэропорту есть своя поисково-пожарная служба.
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