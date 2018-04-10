09.04.18 12:08

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Курганская транспортная прокуратура выявила нарушения пожарной безопасности в аэропорту Кургана, сообщает пресс-служба ведомства в понедельник.

Отмечается, что существенные нарушения законодательства свидетельствуют о "недостаточной защищенности аэропорта от пожаров".

Как сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе курганской транспортной прокуратуры, проверка была проведена в конце 2017 года.

"Проверка показала, что в нарушение требований закона охранники службы авиационной безопасности допущены к работе в аэровокзале без прохождения обучения мерам пожарной безопасности, на путях эвакуации несанкционированно размещены емкости с краской, на огнетушители, размещенные в здании аэровокзала, отсутствуют паспорта завода-изготовителя, выявлены неисправные огнетушители", - говорится в пресс-релизе ведомства.

Курганская транспортная прокуратура внесла перевозчику представление об устранении нарушений.

Согласно сообщению, ответственное за пожарную безопасность в аэропорту Курган должностное лицо привлечено к административной ответственности.

В свою очередь в пресс-службе аэропорта агентству сообщили, что "по итогам проведенной в декабре прокурорской проверки, все выявленные нарушения устранены".

Кроме того, в аэропорту есть своя поисково-пожарная служба.