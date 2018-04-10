17 школ и детсадов построят в Ингушетии в 2018 году - Евкуров

09.04.18 12:11

© РИА Новости. Михаил Фомичев

9 апреля. Interfax-Russia.ru - В Ингушетии в этом году запланировано строительство семи общеобразовательных учреждений и десяти детсадов, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров в ходе послания Народному Собранию республики в понедельник.

"В 2018 году предусмотрено строительство семи школ общей мощностью 3 тыс. 492 места. Из них два объекта в общей сложности на 824 места в сельских поселениях Сурхахи и Мужичи будут введены в эксплуатацию в этом году", - сказал ингушский лидер.

По его словам, кроме того, запланировано строительство десяти детских садов на 2,2 тыс. мест, часть из них предполагается открыть в 2018 году, в том числе на базе новых объектов будут созданы дополнительно 360 мест для малышей ясельного возраста.

Ю.-Б. Евкуров напомнил, что с 2008 года по 2018 год в Ингушетии построено и реконструировано 51 общеобразовательная организация и 42 детсада.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе республиканского Минстроя, из строящихся в республике 23 объектов в этом году планируется открыть 12 - три школы, семь детсадов, отделение сердечно-сосудистой хирургии и один объект благоустройства, остальные - переходящие на 2019 год.

Ранее лидер республики сообщал, что власти Ингушетии намерены отказаться от строительства отдельных яслей-садов в целях экономии бюджетных денег. В 2018 году будет введена практика их создания на базе функционирующих и вводимых учреждений дошкольного образования. В детских садах решено отводить отдельное крыло под ясли.

Оглашение послания проходит в зале славы резиденции главы Ингушетии в Магасе. Кроме депутатского корпуса и сенаторов в церемонии принимают участие представители политических партий, судебной системы, правоохранительных органов, муниципалитетов, молодежных организаций, общественные и религиозные деятели.

Выступление руководителя региона транслируется в прямом эфире национальной телерадиокомпании "Ингушетия". Ю.-Б. Евкуров выступает с ежегодным посланием республиканскому Заксобранию в десятый раз.

Не ил