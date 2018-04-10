Правительство РФ поможет компаниям, включенным в новый "черный список" США

09.04.18 12:14

© РИА Новости. Сергей Гунеев

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Правительство окажет поддержку компаниям, подпавшим под новые санкции США, заявил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Во-первых, поддержка этих компаний оказывается и в постоянном режиме. Мы к нашим ведущим компаниям относимся очень внимательно - это и многотысячные коллективы, очень важные рабочие места для нашей страны. Но в нынешней ситуации при ухудшении их положения будем эту поддержку оказывать", - сказал А.Дворкович.

Он отметил, что некоторые меры поддержки обсуждались с компаниями заранее, до ужесточения санкций.

При этом А.Дворкович сказал, что не знает о возможной встрече бизнесменов, подпавших под санкции США, с членами правительства.

"Я не знаю об организации какой-то общей встречи, практически с каждым из них практически каждую неделю встречаюсь. Мы постоянно эти темы обсуждаем, поддержка будет в любом случае", - добавил А.Дворкович.