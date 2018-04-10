В кафе в Оренбурге по подозрению в совершении тяжких преступлений задержали 30 человек

09.04.18 12:21

© РИА Новости. Виталий Белоусов

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Сотрудники правоохранительных органов задержали в одном из кафе Оренбурга три десятка человек, они проверяются на причастность к совершению тяжких преступлений в Уфе и Чувашии, сообщает пресс-служба Росгвардии.

"В дежурную часть полиции в Оренбурге поступило сообщение о том, что в одном из местных кафе находятся лица, имеющие при себе оружие. При силовой поддержке сотрудников ОМОН правоохранители задержали более 30 человек в возрасте от 21 до 60 лет и изъяли у них около 10 единиц огнестрельного и травматического оружия, а также патроны к ним", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что среди задержанных - трое подозреваемых в убийстве предпринимателя 1969 года рождения, тело которого ранее было обнаружено с огнестрельными ранениями в автомобиле на улице Ферина в Уфе.

Кроме того, как утверждают в Росгвардии, среди задержанных оказались участники организованной группы, подозреваемой в организации незаконной банковской деятельности.

"За три года через фирмы-однодневки, открытые пятерыми жителями Чебоксар, ими было "отмыто" и обналичено больше 400 млн рублей. Общая сумма незаконного дохода составила свыше 33 млн рублей", - заявили в Росгвардии.

В настоящее время, как сообщается, в отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела.

В Росгвардии не уточнили, когда именно было произведено задержание этих 30 человек, а также какие меры пресечения в отношении задержанных были применены.