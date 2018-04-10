Курс доллара впервые с конца декабря превысил показатель в 59 рублей

09.04.18 12:49

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в понедельник днем, при этом курс доллара поднялся выше 59 руб./$1 впервые с 25 декабря. Евро торгуется выше 72,5 рубля впервые с сентября 2016 года.

Курс доллара евро в 12:30 МСК составил 59,02 руб./$1, прибавив 84 копейки к уровню закрытия предыдущего торгового дня. При этом евро торговался на отметке 72,53 руб./$1 - плюс 1,15 рубля к уровню предыдущего закрытия.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", заметное снижение рубля к евро и доллару обусловлено возможным ужесточением антироссийских санкций со стороны США. Как пишут СМИ, в ближайшее время власти США обсудят новые санкции в отношении России, связанные с сообщениями о недавней химической атаке в Сирии. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что за химическую атаку придется "заплатить большую цену", а Госдеп США возложил ответственность за нее на Россию.