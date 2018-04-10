Четверть предпринимателей ТРЦ "Зимняя вишня" потеряла все имущество при пожаре

09.04.18 13:21

© РИА Новости. Александр Патрин

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Власти Кемерово и общественные организации региона на встречах с арендаторами и собственниками помещений ТРЦ "Зимняя вишня" рассматривают варианты помощи предпринимателям, потерявшим свое имущество из-за пожара, сообщает пресс-служба мэрии Кемерово в понедельник.

В частности, рассматриваются возможности рефинансирования кредитов пострадавших бизнесменов.

Как пояснила агентству "Интерфакс-Сибирь" бизнес-омбудсмен Кузбасса Елена Латышенко, в качестве помощи предпринимателям, в частности, представители Сбербанка предложили пострадавшим пересмотреть графики платежей по кредитам

"Для многих предпринимателей существует проблема кредитов, особенно тех, кто на пожаре утратил бизнес полностью. Сбербанк готов индивидуально рассматривать ситуации, также мы готовим обращение в другие банки, чтобы они отнеслись с пониманием и предложили какие-то варианты по разрешению вопросов с кредитами", - сказала Е.Латышенко.

Также она отметила, что предпринимателям оказывается юридическая помощь, в том числе по подаче гражданского иска для возмещения ущерба.

По ее словам, для предпринимателей уже подготовлен реестр свободных торговых площадей в Кемерово.

"Здесь речь идет о готовности бизнеса помочь другому бизнесу. Есть обращения от предпринимателей, которые готовы на льготных условиях предоставлять оборудование и торговые площади", - сказала Е.Латышенко.

Также рассматривается вопрос о создании фонда для помощи пострадавшим из-за пожара бизнесменам.

По данным мэрии, из 120 арендаторов и собственников у 38 имущество утрачено полностью. За помощью по вывозу сохранившегося или частично сохранившегося имущества из здания ТРЦ обратились 117 предпринимателей и организаций.

Как сообщалось, собственники помещений обратились к властям с просьбой не сносить часть здания "Зимней вишни", которая не сгорела. Они просят сохранить бетонное здание бывшей кондитерской фабрики, которая послужила основой для ТРЦ.

По словам участников инициативной группы бизнесменов, многие из них брали кредиты в банках и вкладывали сбережения, накопленные за десятки лет, а также продавали другой бизнес для развития в "Зимней вишне".

При этом предприниматели готовы вложиться в реконструкцию здания, а также организовать на прилегающей территории парк в память о погибших с монументом.