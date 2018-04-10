Курс евро впервые с сентября превысил 73 рубля

09.04.18 13:37

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Евро в ходе торгов на "Московской бирже" в понедельник превысил отметку 73 руб./EUR1 впервые с 16 сентября 2016 года, доллар при этом приближается к рубежу 60 руб./$1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", заметное снижение рубля к евро и доллару обусловлено возможным ужесточением антироссийских санкций со стороны США. Как пишут СМИ, в ближайшее время власти США обсудят новые санкции в отношении России, связанные с сообщениями о недавней химической атаке в Сирии. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что за химическую атаку придется "заплатить большую цену", а Госдеп США возложил ответственность за нее на Россию.