В среду в Санкт-Петербурге выпадет мокрый снег

09.04.18 13:30

© РИА Новости. Алексей Куденко

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Потепление до плюс 20 градусов установилось в Петербурге только на один день, после чего вновь станет прохладнее и пройдут осадки, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре города в понедельник.

Температура воздуха в Петербурге днем в понедельник будет на уровне плюс 17-19 градусов, в дальнейшем ожидается понижение температуры. Предстоящей ночью пройдет дождь с мокрым снегом, в дальнейшем на неделе - без осадков. Предстоящей ночью ожидается 0 - минус 2 градуса, днем плюс 6-8. С середины недели в ночное время ожидается до минус 3 градусов, днем - до 11 градусов тепла.

В Ленинградской области в понедельник также ожидается теплая и сухая погода. Максимальные температуры достигнут плюс 15-20 градусов, прохладнее будет только в прибрежных районах, где южный ветер дует со льда. Уже предстоящей ночью холодный атмосферный фронт пройдет через Ленинградскую область и значительно понизит температуру воздуха.

Осадки по области ночью и утром ожидаются в виде мокрого снега и дождя. Днем осадки возможны местами в южных районах области. С середины недели осадки прекратятся, погоду начнет определять антициклон со слабым ветром.

Предстоящей ночью после прохождения атмосферного фронта ветер сменится на северный 3-8 м/с, начнется понижение температуры воздуха. Температура воздуха ночью во вторник составит минус 2 - плюс 3 градуса, с середины недели будет понижаться до минус 6 градусов. Днем воздух будет постепенно прогреваться от плюс 4-9 градусов во вторник до плюс 7-12 градусов в пятницу.