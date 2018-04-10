Все школы Печоры закрылись на карантин

09.04.18 13:40

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Образовательный процесс в школах Печорского района Коми приостановлен с 9 по 14 апреля в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает пресс-служба местной администрации.

С понедельника образовательный процесс приостановлен в общеобразовательных учреждениях и организациях дополнительного образования.

"Также отменили занятия в кружках и секциях в учреждениях культуры и спорта", - говорится в сообщении.

С 20 по 29 марта в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ приостанавливался образовательный процесс в школах Сыктывкара.