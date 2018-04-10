В Кремле назвали новые санкции США вопиющими

09.04.18 14:29

© РИА Новости. Павел Лисицын

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Введение санкций США в отношении российских компаний - это вопиющая ситуация с точки зрения законности, необходим тщательный анализ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Она (история) достаточно вопиющая с точки зрения незаконности, с точки зрения попрания всего и вся. Поэтому, здесь, конечно, необходим тщательный анализ", - сказал Д.Песков журналистам в понедельник.

Отвечая на вопрос о том, предупреждал ли президент США Дональд Трамп Владимира Путина в ходе их контактов, он сказал: "Всегда просчитываются и рассматриваются самые разные варианты развития событий", отметив, что к этому вопросу ему "больше нечего добавить".