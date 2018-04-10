Родственники погибших в аварии на ж/д переезде в Крыму получат по 1 млн рублей

09.04.18 14:48

© РИА Новости. Илья Питалев

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Семьи граждан России, погибших в аварии на нерегулируемом железнодорожном переезде на севере Крыма, получат компенсацию в размере 1 млн рублей, пострадавшие - по 400 тысяч, сообщил вице-премьер республики Игорь Михайличенко журналистам в понедельник в Симферополе.

"Родственникам погибших будет выплачиваться по одному миллиону, пострадавшим - по 400 тысяч", - сказал зампред Совмина Крыма, который возглавляет рабочую группу по выяснению причин ДТП.

Как сообщалось, авария произошла 8 апреля под Армянском. Маршрутка "Севастополь-Армянск" выехала на железнодорожные пути перед приближающейся электричкой "Керчь-Армянск". Пригородный поезд не сошел с рельсов после столкновения.

Погибли трое россиян и двое граждан Украины. Еще семь человек, в том числе двое украинцев, получили травмы. Все они находились в микроавтобусе марки "Мерседес".

Маршрутка принадлежит частной транспортной компании "Браво-Люкс". Ее ждет проверка.

По словам источника "Интерфакса" в оперативном штабе на месте ЧС, по предварительным данным, водитель маршрутки "мог уснуть за рулем или потерять контроль над дорогой из-за приступа болезни".

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Санкция статьи - принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до десяти лет.