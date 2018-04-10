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09.04.18 15:04
Курс доллара впервые с ноября 2017 года превысил 60 рублей
Курс доллара в 14:46 МСК составил 60,01 руб./$1, прибавив 1,84 рубля к уровню закрытия предыдущего дня. При этом евро торговался на отметке 73,68 руб./$1 - плюс 2,29 рубля к уровню предыдущего закрытия.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", заметное снижение рубля к евро и доллару объясняется пятничными санкциями в отношении России со стороны США, а также обострившаяся ситуация вокруг Сирии. Как пишут СМИ, в ближайшее время власти США обсудят новые санкции в отношении России, связанные с сообщениями о недавней химической атаке в Сирии. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что за химическую атаку придется "заплатить большую цену", а Госдеп США возложил ответственность за нее на Россию.
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