Курс доллара впервые с ноября 2017 года превысил 60 рублей

09.04.18 15:04

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

9 апреля. Interfax-Russia.ru – Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в понедельник днем, курс доллара поднялся выше 60 руб./$1 впервые с 16 ноября 2017 года, евро торгуется выше отметки 73,5 руб. впервые с сентября 2016 года.

Курс доллара в 14:46 МСК составил 60,01 руб./$1, прибавив 1,84 рубля к уровню закрытия предыдущего дня. При этом евро торговался на отметке 73,68 руб./$1 - плюс 2,29 рубля к уровню предыдущего закрытия.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", заметное снижение рубля к евро и доллару объясняется пятничными санкциями в отношении России со стороны США, а также обострившаяся ситуация вокруг Сирии. Как пишут СМИ, в ближайшее время власти США обсудят новые санкции в отношении России, связанные с сообщениями о недавней химической атаке в Сирии. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что за химическую атаку придется "заплатить большую цену", а Госдеп США возложил ответственность за нее на Россию.