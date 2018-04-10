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Электронные визы для посещения Дальнего Востока получили свыше 11 тыс. иностранцев

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
9 апреля. Interfax-Russia.ru - С августа прошлого года для посещения российского Дальнего Востока выдано более 11 тыс. электронных виз, из которых большая часть приходится на граждан КНР, и около четверти на японцев, сообщил глава Минвостокразвития Александр Галушка.

"На Дальнем Востоке выдано 11 тыс. 119 электронных виз. Причем свыше 4,5 тыс. выдано с начала года. Упрощенным визовым режимом воспользовались 7,3 тыс. иностранцев из 14 стран. Иностранные инвесторы и туристы могут быстро, без проволочек и бесплатно оформить электронную визу и приехать в Приморский край, на Камчатку и Сахалин", - заявил в понедельник А.Галушка, которого цитирует пресс-служба министерства.

По словам министра, большая часть электронных виз, 9,8 тыс., выдана гражданам Китая (выдано почти 7 тыс. виз, въехало почти 5 тысяч человек) и Японии (2,8 тыс. электронных виз, въехало более 2,2 тыс. человек).

"Также по электронной визе прибыли 74 гражданина Сингапура, 31 гражданин Индии, 16 граждан КНДР, 12 граждан Саудовской Аравии, 9 граждан Бахрейна, 8 граждан Мексики, 6 граждан Турции, 4 гражданина Алжира, по 3 гражданина Ирана и ОАЭ и по 2 гражданина из Кувейта и Марокко", - сказал А.Галушка.

В Минвостокразвития отмечают, что подать заявку на получение электронной визы на специализированном сайте могут граждане 18 стран. Сделать это необходимо за четыре дня до предполагаемого въезда. Электронная виза выдается бесплатно, без взимания каких-либо сборов.

Закон о распространении механизма электронной визы на другие воздушные пункты

Предполагается, что в первую очередь упрощенный визовый режим будет распространен на технически оснащенные пункты воздушных гаваней. Это аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово), Благовещенск, Хабаровск (Новый), Южно-Сахалинск (Хомутово), Анадырь (Угольный). В дальнейшем, по мере технического оснащения воздушных пунктов пропуска ДФО, упрощенный порядок въезда по электронным визам будет распространен на остальные воздушные пункты пропуска макрорегиона (Магадан, Якутск, Бухта Провидения).

В соответствии с законопроектом перечень воздушных пунктов пропуска, на которые будет распространён упрощённый порядок въезда, будет определять правительство России. Принятое решение позволит увеличить туристический поток в Дальневосточный регион, повысит его инвестиционную привлекательность, привлечёт потенциальных инвесторов и положительно отразится на экономике Дальневосточного федерального округа в целом.

"То есть вскоре иностранные инвесторы и туристы смогут быстро, без проволочек и бесплатно оформить электронную визу и прилететь в любой дальневосточный регион", - отмечает А.Галушка.

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