Сотрудники лесхоза в Приамурье стали фигурантами уголовного дела о халатности в связи с лесными пожарами

09.04.18 15:01

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц лесхоза в Амурской области, где вспыхнуло восемь лесных пожаров.

Как сообщает региональное следственное управление СК РФ, с 29 марта по 2 апреля текущего года работники Шимановского лесхоза получили информацию об усилении ветра, однако не прекратили профилактические отжиги на территории района, в результате чего произошло восемь природных пожаров.

"В ходе расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) будет дана принципиальная оценка действиям ответственных должностных лиц", - сообщает СУ СКР.

В настоящее время в Приамурье продолжают действовать восемь природных пожаров, шесть локализировано. Больше всего очагов зарегистрировано на территориях Зейского, Магдагачинского и Шимановского районов. На тушении задействовано 590 человек.