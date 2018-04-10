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09.04.18 15:05

"Саратовские авиалинии" вводят новый бренд - Ivolga

Фото предоставлено пресс-службой компании
9 апреля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Саратовские авиалинии" вводит новую торговую марку, надпись IvolgaAirlines появилась на ливрее одного из самолетов авиапарка компании.

"На съемках, которые появились в сети, изображен третий самолет Embraer 190 после покраски в обновленную ливрею, покраска борта проходила в покрасочном цехе в Риме. "Саратовские авиалинии" - название эксплуатанта, а Ivolga - это название новой торговой марки", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании, комментируя появившиеся фотографии самолета в фирменной ливрее компании "Саратовские авиалинии", но с новой торговой маркой IvolgaAirlines.

В компании не уточнили, будет ли проводиться ребрендинг всех самолетов авиапарка, отметив, что торговая марка зарегистрирована недавно. Третий самолет Embraer 190 поступил в парк "Саратовских авиалиний", как и было заявлено ранее, в апреле, четвертый Embraer 190 должен поступить в мае, напомнил представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что самолет Ан-148 "Саратовских авиалиний", летевший из Москвы в Орск, разбился 11 февраля 2018 года в Раменском районе Подмосковья, тогда погиб 71 человек. После катастрофы несколько раз сообщалось об инцидентах с участием авиалайнеров компании.

По данным Росавиации, до катастрофы в Подмосковье в парке "Саратовских авиалиний" было шесть Ан-148-100.

Росавиация, изучив заявку перевозчика на снятие ограничения сертификата эксплуатанта, введенное ведомством после катастрофы с Ан-148, предложила ему добровольно прекратить авиационную деятельность.

Глава Росавиации Александр Нерадько на прошлой неделе сообщил, что ведомство проводит дополнительные проверки "Саратовских авиалиний" в связи с "полной безответственностью" гендиректора авиакомпании. "Произошла катастрофа, Росавиация ввела ограничение на эксплуатацию Ан-148, и, казалось бы, эта тяжелая катастрофа должна быть уроком для всех. Через некоторое время авиакомпания подает заявку в Росавиацию на возобновление полетов на Ан-148 - и в этой заявке мы видим данные о погибших членах экипажа и самолете, который разбился. Это свидетельствует о полной безответственности тех лиц, которые подписывали эту заявку", - заявил А.Нерадько.

Сообщалось также, что совет директоров АО "Саратовские авиалинии" 7 апреля принял решение досрочно прекратить полномочия Алексея Вахромеева в качестве гендиректора авиакомпании и расторгнуть трудовой договор с ним 11 апреля.

В настоящее время "Саратовские авиалинии" выполняют полеты на самолетах Embraer-190 и пяти самолетах Як-42.

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