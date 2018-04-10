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09.04.18 15:07
Чиновник в Мордовии оштрафован за халатность после серии нападений бродячих собак на детей
Действия заместителя главы районной администрации квалифицированы по ч.1 ст.293 УК РФ (халатность). Суд назначил ему штраф в размере 30 тыс. рублей.
Установлено, что на мероприятия по отлову безнадзорных животных выделялись бюджетные деньги, однако обвиняемый, как ответственное должностное лицо, не предпринимал необходимые меры.
"В результате в мае 2017 года в городе Ковылкино бродячие собаки напали на детей на территории общеобразовательной школы и покусали первоклассника и троих шестиклассников. Кроме этого были зафиксированы еще два случая нападения бродячих собак на мужчин ", - говорится в сообщении.
Ранее пресс-служба прокуратуры Мордовии сообщала, что на территории Ковылкинского района только в 2016 году было официально зарегистрировано 23 случая нападения бродячих собак на граждан, которым в местной больнице оказывалась необходимая медицинская помощь, в 2017 году - 11 случаев.
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