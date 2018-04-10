Власти констатируют стабилизацию ситуации с заболеваемостью пневмонией среди пациентов Биробиджанского психоневрологического интерната

09.04.18 15:16

© РИА Новости. Константин Чалабов

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Более 100 подопечных Биробиджанского психоневрологического интерната, восемь пациентов которого ранее скончались от пневмонии, выписаны из местных больниц, сообщает пресс-служба правительства Еврейской автономной области (ЕАО) в понедельник.

"Ситуация с заболеваемостью в Биробиджанском психоневрологическом интернате стабилизируется. Из больниц автономии к 9 апреля выписаны 111 человек. Лечение продолжают получать 42 пациента, восемь из них в областной больнице с диагнозом "пневмония". Все пациенты в стабильном состоянии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в психоневрологическом интернате подготовлены все условия для встречи выздоровевших.

В общей сложности, в учреждении проживает 520 человек. Противоэпидемические мероприятия продолжаются. Персонал и пациенты получают противовирусные препараты. Проведена полная дезинфекция двух корпусов. Еще два обработают в конце недели.

Меры по стабилизации и контролю ситуации будут продолжаться до начала мая.

В свою очередь, по данным Роспотребнадзора по Еврейской АО клинические материалы, взятые у пациентов интерната, будут изучаться в нескольких лабораториях, в том числе в Новосибирске, Москве и Хабаровске. Это позволит более точно провести эпидемиологическое расследование.

Ранее сообщалось, что в период с 19 по 21 марта в Биробиджанской областной больнице от пневмонии скончалось четыре подопечных психоневрологического интерната, доставленных в больницу с признаками пневмонии. Позднее умерло еще четверо.