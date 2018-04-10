Илюмжинов будет вновь баллотироваться на пост президента ФИДЕ

09.04.18 15:17

© РИА Новости.Владимир Федоренко

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов не намерен уходить в отставку, несмотря на призыв президентского совета ФИДЕ.

"Решение президентского совета ФИДЕ является абсолютно политическим и не имеющим никакого отношения к шахматам", - заявил К.Илюмжинов "Интерфаксу" в понедельник.

"Призыв президентского совета ко мне с требованием уйти в отставку основывается на безосновательных санкциях, введенных против меня Минфином США в 2015 году", - сказал глава ФИДЕ.

"Ни в какую отставку я не собираюсь. Более того, в сентябре этого года в Батуми на генеральной ассамблее ФИДЕ, где будут проходить выборы президента, я буду снова баллотироваться и бороться ", - заявил К.Илюмжинов.

По его словам, для выдвижения в президенты ФИДЕ нужна поддержка шахматных организаций не менее, чем пяти стран. "За три месяца до выборов нужно представить заявку, я в июне ее направлю, в ней будет более пяти стран", - сказал К.Илюмжинов.

Также действующий президент ФИДЕ заявил, что если раньше до сентября планировал посетить 20-30 стран, то теперь намерен в два раза увеличить количество, до 50-60 стран.

К.Илюмжинов напомнил, что около двух месяцев назад ФИДЕ также заявляло, что счета организации в швейцарском банке заморожены, и тогда он опроверг эту информацию.

"Мы столько соревнований провели, Турнир претендентов в Германии, победители получили призовые деньги, все мероприятия проводятся. То есть деньги не заморожены", - сказал он.

Как сообщалось, накануне президентский совет ФИДЕ потребовал от К.Илюмжинова уйти в отставку из-за финансовых проблем организации.