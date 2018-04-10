Курс евро впервые с августа 2016 года превысил 74 руб./€

09.04.18 15:24

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Доллар США и евро растут на "Московской бирже" в понедельник днем, евро поднялся выше 74 руб./EUR1 впервые с 4 августа 2016 года, доллар торгуется выше отметки 60 руб./$1 впервые с 16 ноября 2017 года.

Курс доллара в 15:10 МСК составил 60,12 руб./$1, прибавив 1,95 рубля к уровню закрытия предыдущего дня, евро торговался на отметке 74,03 руб./$1 - плюс 2,65 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", заметное снижение рубля к евро и доллару объясняется введенными в пятницу санкциями в отношении России со стороны США, а также обострившейся ситуацией вокруг Сирии. Как пишут СМИ, в ближайшее время власти США обсудят новые санкции в отношении России, связанные с сообщениями о недавней химической атаке в Сирии. Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что за химическую атаку придется "заплатить большую цену", а Госдеп США возложил ответственность за нее на Россию.