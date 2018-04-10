Саперы будут взрывать лет на Енисее вблизи Кызыла

09.04.18 15:42

© РИА Новости. Максим Богодвид

9 апреля Interfax-Russia.ru - Отряд инженерно-саперного подразделение горного соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Туве, приступил к инженерной разведке в рамках противопаводковых мероприятий на Енисее в районе Кызыла, сообщает пресс-служба ЦВО.

Подрывы льда будут проводиться на затороопасных участках по течению реки.

"Для разрушения льда, толщина которого достигает 1 м, саперы используют до 2 т тротила. Работы проводятся в светлое время суток в слиянии русла реки вблизи города Кызыл", - говорится в сообщении.

Действия военнослужащих координирует региональный центр управления штаба ЦВО в Екатеринбурге, дежурная смена которого ведет круглосуточный мониторинг паводковой обстановки, взаимодействует с региональными властями и подразделениями МЧС России.