Татарстан в 2018 году планирует сохранить объем инвестиций

09.04.18 15:56

© РИА Новости. Максим Блинов

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Инвестиции в основной капитал в Татарстане в 2018 году планируется сохранить на уровне прошлого года - $11 млрд, сообщил президент республики Рустам Минниханов на инвестиционном форуме Annual Investment Meeting (AIM) 2017 в Дубае (ОАЭ) в понедельник.

По его словам, в числе основных иностранных инвесторов республики - европейские страны, большие инвестиции сделала Турция, сейчас активно ведется работа с Китаем и США.

Р.Минниханов отметил, что Татарстан одним из первых среди регионов России принял закон об инвестиционной деятельности. "Одним из самых важных факторов для инвесторов является стабильность законодательства. Татарстан - один из ведущих промышленно развитых и сельскохозяйственных регионов России. Мы третий год подряд лидируем в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата", - цитирует Р.Минниханова пресс-служба президента республики.

Глава республики пригласил участников форума AIM в Казань, где 10-12 мая пройдет X Международный экономический саммит "Россия - Исламский мир: KazanSummit". "Приглашаю вас на это крупное мероприятие и предлагаю рассмотреть возможность развития своего бизнеса в Татарстане, используя площадку нашей республики для выхода на огромный российский рынок", - сказал Р.Минниханов.