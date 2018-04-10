Рубль обвалился к доллару и евро

09.04.18 16:02

© РИА Новости. Евгений Биятов

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Доллар США и евро взлетели на "Московской бирже" в понедельник днем; рубль обвалился к бивалютной корзине, отыгрывая обострение внешнеполитического конфликта вокруг России.

Курс доллара США составил 60,12 руб./$1 в 15:10 МСК, что на 1,95 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов (доллара торгуется выше 60 руб./$1 впервые с 16 ноября 2017 года). Евро при этом стоил 74,03 руб./EUR1, поднявшись на 2,65 рубля (евро торгуется выше отметки 74 руб. впервые с 4 августа 2016 года). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 2,26 рубля - до 66,38 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 10 апреля на 73,82 копейки, до 58,5714 руб./$1, и увеличил курс евро на 1 рубль 17,78 копейки, до 71,8847 руб./EUR1.