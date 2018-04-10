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09.04.18 17:14
Паводковая ситуация в Тульской области стабилизируется
"В 16:00 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступила информация о том, что полностью сошла вода с 32 приусадебных участков в населенном пункте Дедилово Киреевского района, где проживает 113 человек", - отметил собеседник агентства.
Кроме того, к вечеру понедельника возобновлено движение транспорта на низководном мосту в деревне Косая Губа Плавского района, там снизился уровень воды в реке Плава.
По данным спасателей, в настоящее время в регионе подтоплено 15 низководных мостов и один участок дороги. Всего нарушено прямое транспортное сообщение с 48 населенными пунктами, в зоне паводка 1948 домов, где проживает 3 тыс. 247 человек. В связи с этим организованы объездные пути и переправа людей на лодках. Эвакуация жителей не проводилась.
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