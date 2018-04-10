09.04.18 17:14

© РИА Новости. Юрий Лашов

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Паводковая ситуация в Тульской области стабилизируется, транспортное сообщение с населенными пунктами возобновляется, из-под воды показались ранее затопленные низководные мосты, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В 16:00 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области поступила информация о том, что полностью сошла вода с 32 приусадебных участков в населенном пункте Дедилово Киреевского района, где проживает 113 человек", - отметил собеседник агентства.

Кроме того, к вечеру понедельника возобновлено движение транспорта на низководном мосту в деревне Косая Губа Плавского района, там снизился уровень воды в реке Плава.

По данным спасателей, в настоящее время в регионе подтоплено 15 низководных мостов и один участок дороги. Всего нарушено прямое транспортное сообщение с 48 населенными пунктами, в зоне паводка 1948 домов, где проживает 3 тыс. 247 человек. В связи с этим организованы объездные пути и переправа людей на лодках. Эвакуация жителей не проводилась.