Лавров называет высылку российских дипломатов из стран Запада провокацией под надуманным предлогом

09.04.18 17:29

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Высылка российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля" из стран Запада была произведена под надуманным предлогом и является провокацией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Высылка под абсолютно надуманным предлогом 150 российских дипломатов из почти 30 стран, конечно, это беспрецедентная провокация, которая не имеет ничего общего с задачей продвижения международного сотрудничества, с задачей выполнения всех договоренностей, которые вытекают из Устава Организации Объединенных Наций, выполнения тех договоренностей, которые закреплены в многочисленных международных договорах, включая, конечно же, Венские конвенции о дипломатических сношениях", - сказал С.Лавров на встрече с российскими дипломатами, которые были высланы из стран Запада и США.

Он также подчеркнул, что Москва не будет прогибаться под ультиматумы Запада и даст адекватный ответ на высылку 150 дипломатов из 30 стран.

"Высылка полутора сотен дипломатов из 30 западных стран , конечно же, беспрецедентная провокация , которая не имеет ничего общего с задачей продвижения международного сотрудничества", - сказал С.Лавров в понедельник на встрече с российскими дипломатами, которые были высланы из стран Запада в связи с так называемым "делом Скрипаля".

"Вы знаете, что мы, разумеется, ответим адекватно, мы не будем никогда прогибаться под ультиматумы, это не тот язык, на котором нужно разговаривать с РФ. Мы всегда будем делать все, чтобы защищать безопасность, достоинство наших граждан",- отметил министр.