РФ может с 1 июля снизить порог беспошлинной интернет-торговли до 500 евро

09.04.18 17:33

© РИА Новости. Евгений Биятов

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Россия на национальном уровне намерена понижать порог беспошлинной интернет-торговли более быстрыми темпами, чем это предусмотрено общими для Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наднациональными нормами: уже с 1 июля порог может быть снижен с нынешней 1 тыс. евро до 500 евро, а с 1 января 2019 года - до 200 евро. Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минфином и размещенного в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"В целях формирования равных условий импорта товаров при поставке по традиционным каналам и путем трансграничной электронной торговли, обеспечения необходимого уровня администрирования соответствующих платежей, поддержки отечественного производства товаров проектом постановления предусмотрено снижение стоимостных норм, в пределах которых товары для личного пользования, доставляемые перевозчиком на таможенную территорию ЕАЭС и (или) пересылаемые в международных почтовых отправлениях на таможенную территорию ЕАЭС, ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин, налогов", - говорится в пояснительной записке к документу.