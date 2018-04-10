В центре Самары горит здание рядом с развлекательным центром

09.04.18 18:01

© РИА Новости. Вадим Брайдов

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Пожарные подразделения ликвидируют крупное возгорание в здании, расположенном в непосредственной близости от культурно-развлекательного центра "Звезда" в Самаре, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Поволжье".

Крыша здания объята огнем, вокруг сильное задымление.

Здание, в котором вспыхнул пожар, находится на реконструкции. Также в нем расположен музей рок-н-ролла.

В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Самарской области агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что информация о возгорании поступила в 18:05 по местному времени (17:05 мск). Ориентировочная площадь пожара - около 200 кв. м.

"Предположительно, пострадавших нет. Пожар может угрожать развлекательному центру", - сказал собеседник агентства.