Россельхознадзор запрещает поставки живых свиней и свиноводческой продукции из Белоруссии c 10 апреля

09.04.18 18:07

© РИА Новости. Виталий Тимкив

9 апреля. Interfax-Russia.ru - Россельхознадзор с 10 апреля запрещает поставки живых свиней и свиноводческой продукции из Белоруссии.

"В связи с обнаружением 8 случаев выявления генетического материала вируса африканской чумы свиней (АЧС) в готовой мясной белорусской продукции, Россельхознадзор вынужден ввести временные ограничения на поставки свиноводческой продукции со всей территории Белоруссии с 10 апреля 2018 года", - говорится в сообщении службы.

Геном вируса АЧС был обнаружен при исследовании проб готовой мясной продукции Гомельского мясокомбината (сосиски "Краковские" и вареная колбаса "Чесночная Смак").

Россельхознадзор уточнил, что ограничения коснутся живых свиней и их генетического материала, свинины и сырых свиных мясопродуктов и субпродуктов, готовой продукции из свинины или содержащей в своем составе свинину, сырья животного происхождения (из свинины), предназначенного для производства кормов для непродуктивных животных и пушных зверей за исключением товаров, прошедших обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса АЧС, а также мяса от диких кабанов, рогокопытного, кожевенного, кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, не подвергнутых полной таксидермической обработке.

Запрещаются также поставки всех видов кормов и кормовых добавок для свиней, за исключением кормовых добавок химического и микробиологического синтеза и готовых кормов, прошедших термическую обработку в течение не менее 20 минут при температуре не ниже плюс 70 градусов.

Россельхознадзор также сообщил, что 5 марта в адрес ветеринарной службы Белоруссии было направлено письмо с просьбой уточнить эпизоотическое состояние территории страны, в том числе по африканской чуме свиней. Ответ на запрос служба не получила. Вместе с тем в телефонном режиме белорусские коллеги заверили Россельхознадзор в том, что вспышек заболевания на территории республики не отмечается.

"Таким образом, это позволяет предположить сокрытие ветеринарной службой Белоруссии факта присутствия вируса АЧС на территории страны, - отмечается в сообщении. - Наличие генома вируса АЧС в продукции говорит о непроведении соответствующих лабораторных исследований живых животных и сырья при производстве продукции на белорусских предприятиях, а также о переработке мяса больных животных в готовую продукцию".

Как сообщалось, с 10 апреля Россельхознадзор ввел запрет на поставки продукции Гомельского мясокомбината из-за обнаружения в его продукции листерий.

Запрет на поставки свиней и свиноводческой продукции из Белоруссии будет действовать до выяснения эпизоотической ситуации в республике, проведения переговоров и осуществления регионализации страны по опасным заболеваниям животных.