Проект резолюции США по расследованию инцидентов с химоружием в Сирии содержит "неприемлемые элементы"

10.04.18 08:41

© РИА Новости. Григорий Сысоев

10 апреля. Interfax-Russia.ru - Американский проект резолюции США по механизму расследования инцидентов с химическим оружием в Сирии содержит "неприемлемые элементы", заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Он содержит некоторые неприемлемые элементы, которые делают его еще хуже", - сказал В.Небензя журналистам после заседания СБ ООН по Сирии, отвечая на вопрос об отношении РФ к проекту резолюции США, текст которого в понедельник был изменен.

Ранее в ходе заседания Совета он обратил внимание на "совпадение", связанное с инцидентом в сирийском городе Дума.

"Интересно и такое совпадение: химическая провокация в Думе 7 апреля произошла сразу после того, как американская делегация в Совете Безопасности получила указание созвать на понедельник 9 апреля экспертные консультации по своему проекту резолюции по механизму расследования инцидентов с химическим оружием. В изначальный текст сегодня внесены далеко идущие изменения", - сказал В.Небензя.