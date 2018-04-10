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Экс-губернатор Тулеев стал главой парламента Кузбасса

© РИА Новости. Михаил Климентьев
10 апреля. Interfax-Russia.ru - Новым председателем Совета народных депутатов Кемеровской области (СНДКО) на внеочередной сессии избран депутат Аман Тулеев, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" во вторник.

Кандидатуру А.Тулеева внес руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Апарин.

"Наш кандидат только один - Тулеев Аман Гумирович", - сказал он.

Выступая на сессии, депутаты вспоминали заслуги А.Тулеева в предыдущие годы, говорили о "нестандартных решениях", которые пришлось принимать губернатору в 1990-е годы.

"Было бы недальновидным не использовать в нашей работе такой богатый опыт политика", - сказала одна из депутатов.

"Я вспомнил 90-й год. Точно так же. 250 депутатов, этот зал. Я был начальником железной дороги. И меня ни с того, ни с сего избирают председателем областного Совета. Все возвращается. Интересно в жизни происходит, круговорот такой", - сказал А.Тулеев перед избранием председателем.

"Область я передаю новому губернатору в прекрасном, рабочем состоянии", - подчеркнул А.Тулеев.

Он отметил, что опыт старшего поколения нужно использовать, попытки сбрасывать их со счетов он назвал "преступлением". Экс-губернатор напомнил, что Рузвельта четырежды избирали президентом США, несмотря на то, что он пользовался инвалидной коляской.

В ходе тайного голосования 38 из 39 депутатов проголосовали за А.Тулеева, который являлся единственным кандидатом на пост спикера.

Ранее сообщалось, что группа депутатов Госдумы от Кузбасса обратилась к врио губернатора Кемеровской области Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение экс-губернатора А.Тулеева, покинувшего свой пост 1 апреля после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня", на пост председателя Совета народных депутатов.

В свою очередь руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов не поддержал эту идею, заявив: "Я считаю, это неправильно, и думаю - люди просто не поймут такого решения".

Также сообщалось, что Кремль не намерен вмешиваться в решение вопроса о возможности выдвижении А.Тулеева на пост председателя регионального Совета народных депутатов.

А.Тулеев подал прошение об отставке с поста губернатора Кемеровской области президенту РФ вскоре после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, который унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Президент удовлетворил его прошение. Врио губернатора назначен С.Цивилев.

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