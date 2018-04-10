|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | ЭФИР | DNB | Раскрытие информации | Конференции | Военные новости | Interfax.com
|
|
10.04.18 08:47
Экс-губернатор Тулеев стал главой парламента Кузбасса
Кандидатуру А.Тулеева внес руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Апарин.
"Наш кандидат только один - Тулеев Аман Гумирович", - сказал он.
Выступая на сессии, депутаты вспоминали заслуги А.Тулеева в предыдущие годы, говорили о "нестандартных решениях", которые пришлось принимать губернатору в 1990-е годы.
"Было бы недальновидным не использовать в нашей работе такой богатый опыт политика", - сказала одна из депутатов.
"Я вспомнил 90-й год. Точно так же. 250 депутатов, этот зал. Я был начальником железной дороги. И меня ни с того, ни с сего избирают председателем областного Совета. Все возвращается. Интересно в жизни происходит, круговорот такой", - сказал А.Тулеев перед избранием председателем.
"Область я передаю новому губернатору в прекрасном, рабочем состоянии", - подчеркнул А.Тулеев.
Он отметил, что опыт старшего поколения нужно использовать, попытки сбрасывать их со счетов он назвал "преступлением". Экс-губернатор напомнил, что Рузвельта четырежды избирали президентом США, несмотря на то, что он пользовался инвалидной коляской.
В ходе тайного голосования 38 из 39 депутатов проголосовали за А.Тулеева, который являлся единственным кандидатом на пост спикера.
Ранее сообщалось, что группа депутатов Госдумы от Кузбасса обратилась к врио губернатора Кемеровской области Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение экс-губернатора А.Тулеева, покинувшего свой пост 1 апреля после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня", на пост председателя Совета народных депутатов.
В свою очередь руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме, вице-спикер Сергей Неверов не поддержал эту идею, заявив: "Я считаю, это неправильно, и думаю - люди просто не поймут такого решения".
Также сообщалось, что Кремль не намерен вмешиваться в решение вопроса о возможности выдвижении А.Тулеева на пост председателя регионального Совета народных депутатов.
А.Тулеев подал прошение об отставке с поста губернатора Кемеровской области президенту РФ вскоре после пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово, который унес жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка. Президент удовлетворил его прошение. Врио губернатора назначен С.Цивилев.
|
Interfax-Russia.ru – Несколько крупных СМИ приостановили работу в Госдуме из-за ситуации с депутатом Слуцким, которого обвинили в домогательствах к журналисткам.
.
Interfax-Russia.ru – Мосгордума готова рассмотреть предложения об увековечении памяти Олега Табакова в столице. Памяти актера будут посвящены и все новые серии мультфильма "Простоквашино".
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2018 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket